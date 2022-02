LIVE | Geen finale slopestyle voor Peperkamp, training voor afdaling na ‘gekke wind’ geschrapt

Dit is de laatste medaille­prog­no­se voor TeamNL in Peking

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen in Peking twintig medailles, is de verwachting van Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote. De plakken zijn onderverdeeld in acht gouden, tien zilveren en twee bronzen exemplaren, evenveel als de laatste voorspelling ruim twee weken geleden.

2 februari