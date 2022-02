LIVE | Geen toptijd voor Kramer op laatste 5 kilometer, wat kunnen Roest en Bergsma?

Olympische Winterspelen Carlijn Achtereek­te kwam niet voor de zevende plek naar Peking, maar is wel trots op zichzelf: ‘ik sta hier wel gewoon’

Je ziet het aan haar gelaatsuitdrukking, na haar olympische race. Natuurlijk, voor de zevende plek was Carlijn Achtereekte niet afgereisd naar Peking, maar eindelijk had de 32-jarige schaatsster uit Lettele weer een beetje een tevreden gevoel na een wedstrijd in dit seizoen waarin ze een slechte voorgeschiedenis kende. ,,Niet de uitslag die ik hoopte, maar ik ben wel trots. Ik sta hier toch maar weer.”

5 februari