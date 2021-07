LIVE | Gemengde estafetteploeg maakt indruk, kogelstoter Schilder mist finale

Handbal­sters verzekerd van kwartfina­le na zege op stug Angola

29 juli De Nederlandse handbalsters hebben ook hun derde groepswedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. Angola werd met 37-28 verslagen. Oranje, dat in de groep nog speelt tegen Noorwegen en Montenegro, is na de derde zege vrijwel zeker van het bereiken van de kwartfinales.