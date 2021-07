LIVE | Handbalsters rusten met minimale voorsprong, BMX’ers maken zich op voor hun kwartfinales

Nieuw-Zeelandse bokser schrikt van oorbijter: ‘Kom op man, dit zijn de Spelen’

27 juli De Nieuw-Zeelandse bokser David Nyika had dinsdag in het zwaargewicht weinig problemen met Youness Baalla (5-0). Toch schrok hij wel even toen zijn Marokkaanse tegenstander hem in het oor probeerde te bijten.