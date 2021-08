LIVE | Hockeyers begonnen aan kraker tegen Australië

Video Penaltydra­ma voor Leeuwinnen tegen plaaggeest Amerika

30 juli Oranje is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. De Europees kampioen en vice-wereldkampioen verloor in Yokohama na een 2-2 gelijkspel in de strafschoppenserie met 4-2 van de Verenigde Staten, terwijl de kansen er zeker waren om de wereldkampioen te verslaan. Het mooie tijdperk van Sarina Wiegman, die na vier succesvolle jaren bij Oranje bondscoach van Engeland wordt, kent daarmee een treurig slot.