LIVE | Irene Schouten weet niet hoe ze vlag moet vasthouden: ‘Hoe moet ik dit doen?’

Quiz | Test jouw kennis over dag 15 van de Olympische Spelen

Weet jij wat er op de vijftiende dag van de Olympische Spelen in Peking zoal is gebeurd? Het was voor Nederland de dag van het derde goud van Irene Schouten. Maar er gebeurde meer. Test jouw kennis in onze speciale quizzen over de Winterspelen.

19 februari