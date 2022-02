LIVE | Kjeld Nuis trekt meer kijkers dan Ireen Wüst, legende Shaun White nipt naar finale

Olympische Winterspelen Sanne in 't Hof uit Schalkaar geniet in Peking en wil de wedstrijd van haar leven rijden: 'Ik rijd hier heerlijk in de rondte’

Zie haar genieten in het olympische dorp in Peking en tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen. Zeker op het ijs in de imponerende National Speed Skating Oval kan de glimlach van Sanne in ’t Hof (24) niet groter. Spanning? ,,Een beetje. Ik probeer vooral te genieten, zodat ik rustig blijf. Want ik wil straks de wedstrijd van mijn leven rijden.”

