LIVE | ‘Koningin van Calgary’ geniet van ‘The Queen of Beijing’, Kimberley Bos blijft dromen van plak

Video Kimberley Bos met vertrouwen naar tweede skeleton­dag: ‘Je weet gewoon dat je fouten gaat maken’

Kimberley Bos staat na de eerste dag van het skeletontoernooi op de Olympische Spelen op de zesde plaats. De Nederlandse verbeterde zich na een tiende plaats in de eerste run (1.02,51) met 1.02,22 in de tweede run. Dat was goed voor de tweede tijd.

