LIVE | Nog geen goals in hockeyfinale tussen Oranje en Argentinië

Strijd om goudOp de veertiende dag van de Olympische Spelen kan Nederland vier keer goud pakken. De eerste is al binnen.



• Harrie Lavreysen klopt Jeffrey Hoogland in zinderende finale

• Hockeysters nog op 0-0 in finale tegen Argentinië

• Sifan Hassan om 14.50 uur in finale 1500 meter

• Estafetteploeg om 15.30 uur in finale 4x100 meter



Mis niets van de prestaties van onze olympiërs via ons liveblog.