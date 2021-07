LIVE | Oranje judoploeg op voor brons, Badloe pakt goud

Olympisch kampioen Badloe: ‘Dit gevoel is echt onbeschrij­fe­lijk’

10:12 Kiran Badloe veroverde zaterdag goud in de RS:X-klasse. In de medale race kwam de leidende positie van de windsurfer niet meer in gevaar. ,,Je bent vier jaar hard aan het werk om hier goed te presteren en hier goud te halen. Dat gevoel dat het dan lukt is echt onbeschrijfelijk.”