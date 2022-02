LIVE | Skeletonster Kimberley Bos mag nog altijd dromen van medaille

Dopingrel in Peking: IOC in beroep tegen vrijspraak van in december betrapte kunstrijd­ster Valieva

Het Internationaal Olympisch Comité gaat in beroep tegen de vrijspraak van de kunstrijdster Kamila Valieva. De 15-jarige Russische legde eind december een positieve dopingtest af. Het nationale dopingagentschap in Rusland schorste haar in eerste instantie, maar die schorsing werd later weer opgeheven.

