LIVE | Stroeve start voor skeletonster Bos in Peking

Op dag zeven van de Olympische Spelen kan Suzanne Schulting haar tweede medaille winnen. Als eerste Nederlander is skeletonster Kimberley Bos vannacht in actie gekomen. Zij heeft inmiddels haar eerste van twee heats achter de rug. Volg de ontwikkelingen uit Peking in ons liveblog.