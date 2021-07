LIVE | Toussaint maakt zich klaar voor finale 100 meter rugslag, Franssen en De Wit later in actie bij judo

Update Bizarre botsing op olympische BMX-baan: Niek Kimmann uit Lutten knalt op oversteken­de official

26 juli Niek Kimmann is vandaag tijdens de training tegen een baancommissaris gebotst. De 25-jarige BMX’er uit Lutten hield er een scheurtje in zijn knie aan over, maar zegt sowieso donderdag te willen starten in de kwalificatie. Hij hoopt maar dat het goed gaat met de baanofficial. ,,Ik kon hem niet meer ontwijken.”