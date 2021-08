LIVE | Van Rouwendaal voldaan met zilver, Oranje-trio maakt zich klaar voor meerkamp

Olympische Spelen zwaar gemankeerd zonder ‘oeh’s en ‘ah’s’ van de tribune

2 augustus De Zomerspelen zijn over de helft in Japan. Het blijft een toernooi vol restricties, lege tribunes en een gebrek aan joelende Japanners. Cancellen was een drama geweest voor de atleten, maar een volmaakt sportfeest is het evenement in deze vorm absoluut niet.