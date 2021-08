LIVE | Wild tijdens laatste onderdeel omnium op jacht naar medaille

Bom in atletiekwe­reld: 'gouden' Jacobs gelinkt aan dopingon­der­zoek

7 augustus Er is een bom gebarsten in de atletiekwereld. De Italiaanse sprinter Lamont Marcell Jacobs (26) pakte afgelopen weekend nog verrassend het goud op de 100 meter, maar hij wordt nu via een bevriende bodybuilder en sportdiëtist in verband gebracht met een grootschalig dopingonderzoek. Dat schrijft het Britse dagblad The Times. Jacobs’ entourage ontkent elke betrokkenheid bij het strafonderzoek en het gebruik van doping.