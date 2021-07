LIVE | Zes Nederlanders in halve finales BMX, laatste kans voor beachvolleyduo

Op de zevende dag van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. Zo staan er in de Nederlandse nacht finales op het programma bij roeien, zwemmen en BMX. Verder is het de dag van judoka's Tessie Savelkouls en Henk Grol, spelen de Leeuwinnen in de kwartfinales tegen Amerika en staat voor de hockeyers de clash met Duitsland op de rol. Volg de prestaties van onze olympiërs via dit liveblog.