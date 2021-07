LIVE | Zware val lijkt einde te maken aan gouden droom Van der Poel

Handboog­schut­ters door Taipeh veroor­deeld tot strijd om het brons

9:00 De Nederlandse handboogschutters hebben in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen de halve finale verloren van Taipeh. Steve Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma komen over een dik kwartier in actie in de strijd om het brons tegen Japan. De finale gaat tussen Taipeh en Zuid-Korea.