Lorentzen troeft tegenvallende Nederlanders af

Vier jaar geleden in Sotsji was het podium van de olympische 500 meter oranje. In Gangneung werd daar geen passend vervolg aan gegeven. Ronald Mulder, Kai Verbij en Jan Smeekens eindigden zevende, negende en tiende.

Door Rik Spekenbrink



De eerste reacties in de Gangneung Oval vanmiddag, na het goud van Havard Hjalmeford Lorentzen op de 500 meter: goed voor het schaatsen in Noorwegen. Voor het eerst sinds 1948 werd de kortste afstand gewonnen door een Noor. Lorentzen maakte zijn favorietenrol, hoewel hij die deelde met een zwik collega’s, 70 jaar later waar. De leider van het wereldbekerwedstrijd, met drie overwinningen in negen races, was in een persoonlijk record één honderdste sneller dan de Koreaan Min-kyu Cha (34,41 om 34,42). Derde werd de Chinees Tingyu Gao (34,65).

Lorentzen is een pupil van Jeremy Wotherspoon, de Canadees die jarenlang de 500 meter domineerde, maar nooit olympisch goud won. Wotherspoon werkte een paar jaar op de schaatsacademie van Marnix Wieberdink in Inzell. Twee seizoenen geleden begon hij met Lorentzen (25) te werken, maar pas dit seizoen kwamen de overwinningen, de eerste in Heerenveen bij de eerste wereldbekerwedstrijd.

De snelste tijd stond tot rit 10 op naam van de Japanner Tsubasa Hasegawa, die in de eerste rit 35,08 noteerde. Het was wachten tot de tiende rit op de eerste 34’er. Die kwam op naam van Jan Smeekens, de man vier jaar geleden in Sotsji even dacht goud te hebben gewonnen, maar door een tijdcorrectie ineens naar plek 2 werd verdreven. Smeekens kreeg in de buitenbaan eerst een valse start op zijn naam en klokte daarna 34,93. Een jaar geleden won hij in dezelfde Gangneung Oval de WK afstanden in 34,58. Aan zijn reactie was af te zien dat hij het wist: dit was niet voldoende voor een medaille.



Min-kyu Cha deed het stadion ontploffen toen hij even later naar 34,42 reed. De 24-jarige Koreaan reed dit seizoen wel wereldbekerwedstrijden, stond twee keer op het podium, maar stond toch op weinig favorietenlijstjes. De sfeer in de Oval sloeg om toen Lorentzen één honderdste onder de tijd van de thuisrijder dook, maar met het zilver kon het Koreaanse publiek ook leven.

Lorentzen klopte Ronald Mulder, die wel 15 honderdste sneller was dan de Noor na 100 meter, op snelheid werd geklopt in de ronde. Mulders tijd was 34,83, goed voor plek 7. Kai Verbij was de derde en laatste Nederlander. Hij schaatste zijn eerste wedstrijd sinds het OKT eind december. Daar raakte hij op de 500 meter geblesseerd. Verbijs 34,90 was goed voor de negende tijd, net voor Smeekens.

