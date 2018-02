Maas loopt finale op big air mis; Spelen voorbij

,,Als ik 'm tien keer zou proberen, gaat ie normaal gesproken zeven keer goed'', zei Maas. ,,Voor een kwalificatierun ga je geen al te gekke dingen doen. Maar het had wel wat meer moeten zijn dan dit. Normaal gesproken haal ik op big air altijd de finale. Het was het net niet vandaag. Het was niet goed genoeg. Maar je krijgt helaas geen andere kans'', zei ze na afloop zichtbaar teleurgesteld.



Anna Gasser uit Oostenrijk noteerde met 98,00 punten de hoogste score, gevolgd door de Japanse vrouwen Yuka Fujimori (94,25) en Reira Iwabuchi (92,75). De beste twaalf vrouwen strijden vrijdag in de finale om de medailles.



Als het aan Maas ligt, is ze er over vier jaar bij de volgende Winterspelen overigens gewoon weer bij. ,,Ik ga gewoon door met snowboarden. Ik weet dat ik nog heel veel beter kan worden. Daar ga ik voor'', zei ze met het oog op Peking 2022. Dat zouden dan haar vierde Spelen worden.



