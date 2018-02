Marcel Hirscher op horrorpiste sensationeel naar goud

Wüst als vierde van start, Leenstra als allerlaatste op 1000 meter

12:35 Marrit Leenstra komt morgen in Gangneung op de olympische 1000 meter in de allerlaatste rit in actie. De 28-jarige Friezin, die gisteren brons pakte op de 1500 meter, neemt het in de zestiende race op tegen de Amerikaanse Heather Bergsma. Ireen Wüst moet al in de vierde race van start.