Marijke Groenewoud ondanks val naar olympische finale massastart, Irene Schouten eenvoudig door

Sven Kramer bij afscheid naar finale massastart Olympische Spelen, ook Jorrit Bergsma door

Sven Kramer en Jorrit Bergsma hebben zich bij de Olympische Spelen in Peking geplaatst voor de finale op het onderdeel massastart. Kramer eindigde in zijn halve finale als zevende waar een plek in de top 8 noodzakelijk was. Bergsma werd achtste in de tweede halve finale.

8:35