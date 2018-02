Massastarter Schouten: Ik weet dat iedereen op mij let

Door Tim Reedijk



,,Ik had me erop ingesteld dat ik zo laat moest”, liet ze vanochtend weten. ,,De eerste twee weken heb ik gewoon doorgetraind en wedstrijden gekeken. Nu heb ik twee dagen minder getraind en heb ik meer energie. Dan slaat de verveling wel toe. Ik zie iedereen naar het Holland Heineken House gaan – dat wil ik ook! Dus ik ben blij dat ik morgen mag rijden.”



Waar ze de spanning lange tijd kon wegdrukken, begint die wel te komen nu er serieus over tactieken worden gepraat. Alhoewel, de massastart loopt altijd anders dan gepland, erkent Schouten. ,,We hebben verschillende opties, maar het is vooral belangrijk dat Annouk en ik communiceren, dat we weten dat we goed zijn en wat we moeten doen. Je weet nooit wat andere ploegen doen. En nee, ik ben niet de aangewezen kopvrouw. Natuurlijk mag Annouk ook winnen, ze kan dat op verschillende manieren. In de sprint, in een groepje of alleen. Ze is snel en slim, dus we hebben twee paarden waar we op kunnen wedden.”



De massastart wordt morgen voor het eerst op olympisch niveau verreden. Eerst rijden de vrouwen de halve finales, gevolgd door de mannen. Sven Kramer en Koen Verweij gaan de Nederlandse eer proberen hoog te houden. Na de halve eindstrijd volgt eerst de finale bij de vrouwen en dan gaan de mannen op voor het eremetaal.