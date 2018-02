McDonald’s en de Spelen, het einde van een opmerkelijk huwelijk

En weer lopen de afgevaardigde sporters in het olympische dorp tegen de gouden M van McDonald’s aan. Wel is de zichtbaarheid van het fastfoodketen in Gangneung hoogstwaarschijnlijk de laatste stuiptrekking van een lang, opmerkelijk huwelijk met de Spelen.

Door Pim Bijl



In 2012 schreeuwden Britse artsen tijdens de Spelen in Londen al om verandering: een fastfoodketen als partner van het IOC, dat kon toch niet waar zijn? In 2016 verbaasden meer en meer sporters zich over de lange rijen voor juist die ene vreetschuur in het Olympisch dorp. Niet de vetarme maaltijdsalades van biologische tentjes waren in trek, maar de alom bekende hamburgers en dunne frites. ,,Niets met sport te maken”, vond ook wielrenner Bauke Mollema.

Al sinds de Olympische Winterspelen van 1976 was McDonald’s er om de twee jaar bij, wanneer ’s werelds beste sporters om het hoogst haalbare streden. Blijkbaar heeft de toegenomen verbazing en kritiek van de voorbije jaren het fastfoodketen op andere gedachten gebracht. Plots werd in juni vorig jaar bekendgemaakt dat het contract met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) per direct ontbonden werd.

Opvallend, want de verbintenis zou oorspronkelijk nog tot en met de Spelen van 2020 in Tokio voortduren. McDonald’s liet weten een ‘een andere marketingstrategie’ in te willen slaan. Een kostbare beslissing voor het IOC, per jaar was bijna tien miljoen euro met de deal gemoeid.

Dat de McDonald’s nu toch nog in Zuid-Korea is te zien, heeft te maken met een lokale sponsordeal. Het is, zo lijkt het, de laatste stuiptrekking van een lang, opmerkelijk huwelijk tussen de McDonald’s en de Spelen. Aan die vreemde combinatie komt nu een einde na 42 jaar, tenzij de multinational ook in de toekomst lokale sponsordeals blijft aangaan.