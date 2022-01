Medaillespiegel Winterspelen in Peking | Hoe verloopt goudjacht van TeamNL?

Video Neder­landse sporters ontdekken olympisch Peking: ‘Het voelt niet als een gevangenis als er geen tralies zijn’

Verschillende Nederlandse sporters die straks hopen te schitteren op de Olympische Spelen nemen deze weken een kijkje op de sportcomplexen. Door de strenge coronamaatregelen in China is het voor de shorttrackers en skeletonster Kimberley Bos wel weer even wennen: ,,Het is soms een hele VIP-experience.”

23 oktober