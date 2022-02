Melissa Peperkamp bij Winterspelen op big air wel naar finale

Snowboardster Melissa Peperkamp heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale op het onderdeel big air. De 17-jarige Nederlandse eindigde vandaag in de kwalificatie in Beijing als elfde. De eerste twaalf van totaal dertig snowboardsters komen dinsdag in actie in de finale.