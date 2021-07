Merel Smulders kopieert zus Laura met brons op Spelen: ‘Wat een rollercoaster’

Merel Smulders was de enige Nederlandse deelneemster in de finale. Haar oudere zus Laura, die bij de Spelen van Londen 2012 brons pakte, strandde net als Judy Baauw in de halve finales. Na het turbulente dag in huize-Smulders, met een flinke crash voor grote favoriete Laura - die daardoor in de halve finales strandde - was het alsnog feest in huize-Smulders. ,,Het was zo’n rollercoaster, mijn hart ging heel erg op en neer. Deze is voor Laura.”