Mikaela Shiffrin doet het: goud op reuzenslalom

Hoogleraar: NOC had zaak Anema nooit met brief mogen afdoen

14:25 Sportbond NOC*NSF had de matchfixing-zaak rond Jillert Anema nooit af mogen doen met een waarschuwing. Dat zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Het NOC ging er helemaal niet over. De Spelen zijn een feestje van het IOC. Dit had dus bij het IOC gemeld moeten worden."