Mister Paralympics Jetze Plat: 'Ik heb me de hele Spelen nergens druk om gemaakt’

Gouden trilogie voor Jetze Plat op Paralympi­sche Spelen

13:27 Handbiker Jetze Plat heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio goud gehaald in de wegwedstrijd. Voor de 30-jarige Plat was het zijn derde gouden medaille in de klasse H4, nadat hij ook al de tijdrit en de triatlon had gewonnen.