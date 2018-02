Myhrer profiteert van fouten bij favorieten Hirscher en Kristoffersen

,,Ik pakte een medaille in Vancouver, een bronzen, maar ik heb altijd gedroomd over het goud en nu is dat realiteit en ben ik met stomheid geslagen'', zei de winnaar achteraf.



Topfavoriet Marcel Hirscher had zichzelf al in de eerste run uitgeschakeld door een poortje te missen. Het bracht Kristoffersen in de perfecte positie om het goud op te eisen. De Noor verslikte zich echter in de tweede run. ,,Ik ben niet teleurgesteld. Het is beter om het geprobeerd te hebben dan helemaal niet'', aldus Kristoffersen.