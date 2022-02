Na drie keer goud is alles anders voor Irene Schouten: ‘Dit is wel echt uniek’

Het was een dag na de openingsceremonie dat zij de zo gespannen favoriet was voor de eerste in Peking te verdienen olympische schaatstitel. Vandaag droeg ze de vlag voor Nederland in het imposante Vogelnest, omdat ze niet alleen die 3000 meter won, maar ook de 5000 meter én de massastart. Alleen op de veelbesproken ploegenachtervolging lukte het niet en was er het brons. In veertien dagen reed Irene Schouten zich tussen de grote namen uit het verleden.