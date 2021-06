Na een jaar van onrust dreigt roemloze Spelen voor turnsters

KNGU in hoger beroep tegen uitspraak kort geding Vincent Wevers

22 juni De KNGU gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding dat Vincent Wevers heeft aangespannen tegen de KNGU. Het turbo spoedappel is aangevraagd en toegekend. De mondelinge behandeling vindt plaats op maandag 28 juni 2021.