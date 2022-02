Na schaatsshow laat Nils van der Poel iedereen met vragen achter

Door Pim Bijl



Een stem klinkt vanaf het middenterrein, met nog drie kilometer te gaan, en het verbaast Patrick Roest. Aanmoedigen vanaf het middenterrein, dat is toch verboden? Wat hij dan nog niet weet, maar eigenlijk al had kunnen weten, is dat het Nils van der Poel is die naar de rand van de baan is gelopen. Even klappen voor de Nederlander.