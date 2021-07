Na zeventien jaar heeft Femke Heemskerk eindelijk een olympisch diploma

Dit mag je vandaag niet missen op de Olympische Spelen

0:16 Dag zes staat alweer voor de deur, het wachten op het eerste Nederlandse goud is sinds het roeisucces niet meer nodig, maar hoe meer hoe beter. Vandaag zijn er zowel kansen in het zwembad, in de judohal en in het roeien. En hoe vergaat het de hockeyers, die succes nodig hebben? Hieronder een overzicht van de donderdag in Tokio.