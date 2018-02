Nachtmerrie voor Kramer, Bloemen wint mooiste 10 km ooit

Net als vier jaar geleden is het verlies van Kramer, vanuit Nederlands oogpunt, groter nieuws dan de winst van iemand anders. Daarmee wordt Bloemen tekort gedaan. De wereldrecordhouder, van wie werd gedacht dat hij wellicht alleen hard kon rijden op hooglandbanen, reed een prachtige 10 kilometer. Hij eindigde op 12.39,77. Ruim twee teller harder dan Jorrit Bergsma in de rit voor hem.



Hij spreidde zijn armen wijd en lachte de tanden al bloot. Bloemen zette zijn rit snel in, had al dik 2,5 seconden te pakken op Jorrit Bergsma na drie rondes. Hij zocht de rondjes 29 net wat later op dan Bergsma, maar de marge die hij pakte was voldoende. Wel was Bloemens tijd een seconde langzamer dan de winnende tijd van Kramer hier vorig jaar op de WK afstanden.



Bloemen huilde prachtige tranen. Hij verhuisde in 2014 naar het land waar zijn vader is geboren, Canada. Omdat hij in Nederland nooit ergens goed uit de verf kwam, moeite had met de cultuur. Bij de Nederlandse coach Bart Schouten vond hij vorig jaar echt zijn draai. Nu heeft hij twee wereldrecords en olympisch goud.