Nageeye imponeert met tweede Nederlandse marathonmedaille ooit, Kipchoge verdedigt titel

Abdi Nageeye heeft historisch zilver gepakt namens Nederland. Hij is pas de tweede Nederlander ooit met een medaille op de olympische marathon. Eliud Kipchoge prolongeerde zijn olympische titel. De 36-jarige Keniaan snelde net als in Rio de Janeiro naar een gouden medaille in 2.08.38.

Gerard Nijboer was in 1980 de eerste Nederlander met een olympische medaille op de marathon. Hij pakte destijds zilver in Moskou. Tot vandaag was hij ook de laatste Nederlander. Nageeye voegde zich in Sapporo in dat illustere rijtje. Nageeye won de sprint om het zilver en nam ook nog eens zijn goede vriend Bashir Abdi uit België op sleeptouw. Zo liep Nageeye niet alleen zelf naar het zilver, maar hielp hij de Belg ook nog eens aan een bronzen medaille.

Voor de 32-jarige Nageeye is het de beste uitslag op de marathon in zijn carrière. Hij eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, toen hij het Nederlands record verbeterde naar 2.06.17. Nageeye werd in de olympische marathon van Rio de Janeiro elfde.

Volledig scherm Eliud Kipchoge (midden), Abdi Nageeye (rechts). © AFP

Klasse apart

Kipchoge was een klasse apart en liet de andere koplopers op ruim 30 kilometer achter zich. Met een lange solo toonde hij in uitputtende omstandigheden aan nog altijd de beste marathonloper van het moment is. De 36-jarige Keniaanse wereldrecordhouder (2.01.39) en tevens de enige atleet die in een speciale marathon onder de 2 uur wist te lopen, is na de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de derde atleet die het marathongoud twee keer weet te winnen.

De 35-jarige Nederlander Khalid Choukoud moest na 25 kilometer in de hitte van Sapporo opgeven met maagklachten. Choukoud liep in een groep die halverwege op 1.52 minuut van de koplopers zat. Hij had al vroeg zijn eigen tempo gekozen en was niet meegegaan in de kopgroep, waarin zijn landgenoot Nageeye wel zat. Choukoud was samen met Nageeye en Bart van Nunen een van de drie Nederlanders die aan de start verscheen.

Bekijk hieronder het volledige atletiekprogramma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.