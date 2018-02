Sjinkie KnegtBij de Olympische Spelen in Sotsji was Sjinkie Knegt nog een redelijk anonieme shorttracker in het internationale deelnemersveld. In Gangneung zijn veel ogen gericht op de Nederlander, die vorige maand in Dresden met overmacht de Europese titel veroverde.

,,Natuurlijk is het gevoel anders'', zei Knegt na zijn eerste training op de olympische baan in Zuid-Korea. ,,Vier jaar geleden had niemand er op gerekend dat ik een medaille zou winnen. Ik zou mezelf voor de gek houden als ik zou zeggen dat de situatie nu hetzelfde is. Ik probeer het wel allemaal op dezelfde manier te benaderen, als een doodnormale wedstrijd.''

Quote Ik denk dat ik dit seizoen nog niet zo snel gereden heb. Sjinkie Knegt Knegt, die bij de Spelen van 2014 als derde eindigde op de 1000 meter, verbleef de voorbije week met het Nederlandse team op trainingskamp in Japan. Bondscoach Jeroen Otter en zijn begeleidingsstaf kozen daarvoor om alvast te wennen aan het tijdsverschil. In Zuid-Korea is het acht uur later dan in Nederland.

,,Het was lekker ontspannen. Zondag was een lange reisdag, maar ik heb er nu niet echt last van'', aldus Knegt, die aangenaam verrast is over de ijsbaan in de Gangneung Ice Arena. ,,Ik denk dat ik dit seizoen nog niet zo snel gereden heb. Het voelt niet zwaar aan, maar het gaat wel erg snel. Dresden heeft ook goed ijs, maar als je daar een aantal ronden gereden hebt wordt het heel zwaar. Hier houd je het relatief lang vol'', legde Knegt na de training uit.

Volledig scherm Sjinkie Knegt op kop tijdens de training van de Nederlandse shorttrack ploeg op de Gangneung Ice Arena. © ANP

Quote Ik zie geen grote verschillen met Vancouver en Sotsji. Sjinkie Knegt Wat de 28-jarige Fries betreft, mogen de Olympische Spelen beginnen. Knegt heeft niet zo veel met alle gekkigheid om het evenement heen. ,,De vorige keer dat we hier waren, zag alles er op de tribunes nog lichtblauw uit. Nu is het heel erg paars. Ik kan me er wel druk om maken, maar dat soort dingen interesseren me niet. Het gaat er om hoe het ijs is.''