‘Nederland gaat op Olympische Spelen in Tokio record verbreken: 46 medailles’

Nederland kwam in juli 2019, toen Gracenote ook een berekening maakte, nog op 12 plakken minder uit. In een kleine twee jaar tijd hebben meer sporters laten zien voor eremetaal in aanmerking te komen.

Het record van de Oranje-formatie bij de Zomerspelen staat op 25 medailles. Dat was in 2000 in Sydney, toen Van den Hoogenband daar zelf als zwemmer nog een groot aandeel in had. Bij de vorige Zomerspelen in Rio kwam Nederland in 2016 op 19 medailles uit.