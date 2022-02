‘Nederland miste finaleplek door tragere helm, commerciële belangen zijn meegewogen’

Ivo de Bruin na drie runs uitgescha­keld in tweemans­bob

Ivo de Bruin is op de Olympische Spelen in de tweemansbob uitgeschakeld. De Nederlandse piloot verbeterde zich samen met remmer Jelen Franjic wel met zijn snelste tijd in de derde run. Daardoor klom hij naar de 23ste plaats, maar alleen de nummers 1 tot en met 20 kwalificeerden zich voor de vierde en laatste heat.

16:35