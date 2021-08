Nederland na ongekende inhaalrace Femke Bol en nationaal record naar finale 4x400 meter

Na de start van Klaver lag Nederland op een derde plek. Toen Lisanne de Witte het stokje doorgaf aan Laura de Witte lag Nederland op de zevende plek. Bol was als laatste aan de beurt namens Nederland. De winnares van olympisch brons op de 400 meter horden had een grote achterstand, maar een ongelooflijke inhaalrace zorgde ervoor dat Nederland als vierde eindigde.



Nederland moest bij de eerste drie eindigen om in elk geval zeker te zijn van de finale, maar ondanks de vierde plek was het nieuwe nationaal record (het oude nationale record stond op 3.26,98) qua tijd alsnog voldoende voor een plek bij de laatste acht.



Na het passeren van de finish was het voor Nederland even afwachten. Ze streden met Groot-Brittannië en Canada om de derde plaats. De Britse loopsters bleken 0,02 sneller dan de Nederlandse ploeg. Klaver, Lisanne en Laura de Witte en Bol liepen in totaal de vijfde tijd. In de andere serie was alleen Polen sneller. De finale is zaterdag om 14.30 uur Nederlandse tijd.