Nee, dit waren niet de beste Olympische Spelen ooit

Finse langlaufer heeft door extreme kou last van bevroren penis: ‘Pijn was ondraag­lijk’

De massastart bij het langlaufen op de Olympische Spelen in Peking was door de extreme kou loodzwaar voor de sporters. De Fin Remi Lindholm had last van een nogal opvallende fysieke klacht: zijn penis was bevroren.

13:09