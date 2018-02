Niet alleen Nederland verwacht veel van Knegt

Niet alleen vanuit eigen land weet Knegt alle ogen op zich gericht. Zuid-Korea, een echt shorttrackland, heeft de 28-jarige Fries naar voren geschoven als belangrijkste kanshebber op eremetaal. ,,Bij een persconferentie is aan de Koreaanse shorttrackers gevraagd hoeveel medailles ze gaan halen. Dat ligt eraan hoe goed ik ben, hebben ze toen gezegd'', aldus Knegt.



,,Dat vind ik wel grappig. Het is mooi als je dat soort dingen hoort. Dat geeft mij alleen maar extra energie, zeker geen extra druk.''



De favorietenrol voor Knegt is niet nieuw. ,,Bij het WK vorig jaar in Ahoy lag er ook veel druk op en toen is het uiteindelijk ook goed gegaan'', zegt de shorttracker, die daarin ook wordt begeleid door zijn trainer Jeroen Otter. ,,Hij komt regelmatig naar me toe. Hij wil dat ik zo rustig mogelijk blijf en niet ga stressen de laatste drie, vier dagen.''

Quote Als ik in de halve finale tegen drie Koreanen rijd, kan ik zomaar de lul zijn Sjinkie Knegt

Bij shorttrack is een foutje snel gemaakt, weet Knegt. Is het niet door jezelf, dan wel door een ander die je in zijn val meeneemt. Dat maakt het voor Knegt lastig te zeggen hoeveel medailles hij denkt te halen. ,,De loting is ook heel bepalend. Als ik in de halve finale tegen drie Koreanen rijd, kan ik zomaar de lul zijn. Zij kunnen dan samenwerken en ik moet die halve finale dan als soort finale rijden.''



Knegt zorgde vier jaar terug bij de Spelen voor een primeur door als eerste Nederlander ooit een olympische shorttrackmedaille te winnen. De rijder uit Bantega eindigde toen als derde op de 1000 meter. Met alleen brons kan Knegt nu geen genoegen nemen. Op de 1500 meter denkt hij dat het zaterdag uiteindelijk tussen een mannetje of vier gaat. De Zuid-Koreanen (onder wie Hyo Jun Lim) en de Canadees Charles Hamelin noemt hij als belangrijkste uitdagers.

Sjinkie Knegt.