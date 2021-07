Nieuw-Zeelandse bokser schrikt van oorbijter: ‘Kom op man, dit zijn de Spelen’

De Nieuw-Zeelandse bokser David Nyika had dinsdag in het zwaargewicht weinig problemen met Youness Baalla (5-0). Toch schrok hij wel even toen zijn Marokkaanse tegenstander hem in het oor probeerde te bijten.

Baalla werd na het gevecht gediskwalificeerd wegens onsportief gedrag. Nyika, een tweevoudig gouden medaillewinnaar van de Commonwealth Games, had de eerste twee rondes met gemak gewonnen in de Kokugikan Arena. De 22-jarige Baalla verloor vervolgens zijn zelfbeheersing en probeerde zijn tegenstander in het oor te bijten in ronde drie. Een geschokte Nyika wist zich op tijd terug te trekken.

Nyika, een van de vlaggendragers van Nieuw-Zeeland tijdens de openingsceremonie van de Spelen, plaatste zich voor de kwartfinale, maar was verrast dat de scheidsrechter het incident had gemist. ,,Heb je dat gezien? Ik denk niet dat de scheidsrechter het zag,” zei Nyika (25). ,,Gelukkig had hij zijn gebitsbeschermer in en was ik een beetje bezweet. Ik ben al een keer in de borst gebeten tijdens de Gold Coast Commonwealth Games. Maar kom op man, dit zijn de Olympische Spelen.”

De woordvoerder van het Marokkaanse team in Tokio wilde geen commentaar geven. Na afloop werd Baalla alsnog bestraft. ,,De bokser was duidelijk van plan om in de derde ronde van het gevecht in het oor/het gezicht van zijn tegenstander te bijten”, aldus de organisatoren in een verklaring.

