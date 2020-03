Nieuwe onzekerheden voor Zonderland: ‘Kan ik volgend jaar weer in topvorm komen?’

De zekerheid dat de Olympische Spelen dit jaar niet doorgaan, brengt voor Epke Zonderland nieuwe onzekerheden met zich mee. De turner ziet geen andere keus dan zijn topsportcarrière met een jaar te verlengen. ,,Ik had in mijn hoofd dat dit mijn laatste grote toernooi zou zijn.”

Door Marcel Luyckx

Zonderland had dan ook al andere plannen. ,,Dat ik daarna meer tijd voor mijn familie zou hebben en volgend jaar januari zou beginnen aan de opleiding sportgeneeskunde. Als arts moet je bovendien genoeg uren maken om je registratie te behouden. Het gaat een uitdaging worden om dat voor elkaar te boksen, want er wordt weer een jaartje afgesnoept”, zegt de Fries, die 35 zal zijn als hij voor de vierde keer in zijn loopbaan aan de Spelen mee mag doen.

,,Mijn fitheid is natuurlijk ook een ding. Nu ging het goed, maar het is ook driekwart jaar niet goed geweest. Ik wist dat ik nu op de top van mijn kunnen kon zijn. Elk jaar dat het lukt, ben je weer blij. Nu was het: yes, het is het jaar van de Spelen en ik kan nog steeds in topvorm komen. Je weet niet of het volgend jaar ook nog lukt. Dan ben ik 35. Voorheen dacht ik: dan doe ik het volgend jaar wel. Daar ga ik nu niet zomaar meer vanuit. Ik weet dat ik nu op de top van mijn kunnen kon zijn.”

Zonderland stond dan ook niet te juichen toen hij vernam dat de Spelen op de lange baan zijn geschoven. ,,Nee, ik ben niet opgelucht. Ik had stiekem de hoop dat het toch nog een beetje goed zou komen. Dat het coronavirus in twee maanden onder controle gebracht kon worden. Een paar maanden vertraging was ook nog wel uitgekomen met mijn planning. Plus dat dan ook alle ellende van het coronavirus zo’n beetje de wereld uit zou zijn. Het virus kan in de winter weer de kop opsteken. Dat is ook nog een extra onzekerheid.”

Opgave

Zonderland twijfelt er niet aan of hij nog een jaar doorgaat met turnen. ,,Die intentie is er. Ik moet het er nog wel uitgebreider met mijn vrouw over hebben. Daar heb ik nog weinig tijd voor gehad. We moeten het beiden laten bezinken en nieuwe plannen maken. Je doet het als topsporter niet alleen, het gezin draait daarin mee. Dat moet zich aanpassen. Dat knaagt een beetje. Op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Ik wil dat het om het gezin draait, niet om mij. Maar in een wedstrijdperiode gaat het wel zo. Zij moeten er ook achter staan. Dat zit wel goed, maar ook voor hen is het een opgave.”