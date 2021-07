NOC*NSF vraagt om betere omstandigheden in quarantaine-hotel: ‘Huidige situatie onacceptabel’

,,Zes leden van TeamNL zijn geraakt door het coronavirus. Laten we er niet omheen draaien: dat raakt ons hard. We zijn het land dat het hardst is geraakt. Dan vraag je je af: waar loop je die besmettingen op? Dat kan voor vertrek, tijdens vertrek, op Schiphol, in het vliegtuig, maar ook bij aankomst. Er zijn contactmomenten, ook met de lokale bevolking en het virus maakt geen onderscheid", zo leidde Hendriks zijn verhaal over het quarantainehotel in.

,,Het zijn heel ongelukkige omstandigheden en dan druk ik me voorzichtig uit", vervolgde Hendriks. ,,Wij hebben vooraf maandenlang gevraagd om protocollen. Die hebben we niet gekregen. Als je nu vaststelt wat er hier gebeurt: dat is onacceptabel. We hadden dit van tevoren willen weten zodat we iets hadden kunnen doen. We hebben op antwoorden gewacht en niet gekregen. Nu maken we ons sterk voor toegang van een psycholoog tot de zes mensen in kwestie. Eerst mocht daar niemand heen: onacceptabel als je ziet hoe moeilijk die mensen het hebben. We proberen ons nu in te spannen om leuke dingen voor die zes te organiseren, zoals trainingsmaterialen, krachttrainingsspullen, goede voeding en spelletjes. Het is daar gewoon geen pretje.”