Nog even over die dopingzaak bij curling...

Oke, het kan dus helpen. Geldt dat ook voor meldonium?

Dat is de vraag. Meldonium werd begin 2016 plots beroemd, omdat een hele trits sporters uit ex-Sovjetlanden erop betrapt werd. Het middel was net op de dopinglijst geplaatst, maar niet iedereen had dat in de gaten. Ook waren er gevallen waarin er nog restanten van het middel in het bloed zaten van eerder gebruik.



Tennisster Maria Sjarapova was de beroemdste dader. Of slachtoffer, het is maar net hoe je het bekijkt. Meldonium wordt in Rusland en omstreken vrij verkocht als middel voor hartpatiënten. Het effect voor sporters is nooit bewezen, zegt Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Ook de uitvinder van het product, Ivars Kalvins, zegt dat het atletische prestaties niet kan verbeteren. Wel kan het weefselschede tegengaan. Na de storm van begin 2016 zijn er weinig sporters meer betrapt.