Noord-Korea grossiert in laatste plaatsen: komt dát ook op tv?

Alpineskiën

Kang Song Il – 74e en één na laatste op de reuzenslalom. 43.98 seconden achter winnaar Hirscher (2 runs). Diskwalificatie op de slalom, na laatste plaats in eerste run. Choe Myong-Gwang – 75e en laatste op de reuzenslalom. 53,97 seconden achter winnaar Hirscher (2 runs). Laatste in de slalom, 43 seconden achter winnaar Hyhrer. Kim Ryon-Hyang – 54e en laatste op de slalom. 59.35 seconden achterstand op winnares Frida Hansdotter (2 runs). 67e en laatste op 1e run reuzenslalom, halve minuut achter Mikaela Shiffrin. Gediskwalificeerd in de tweede run.

Crosscountry

Han Chun Gyong – 101e van de 116 op 15 km vrije stijl. 8.45 achter winnaar Dario Cologna Pak Il Choi – 107 van de 116 op de 15 km vrije stijl. 9.59 achter winnaar Dario Cologna. Ri Yong Gum – 89e en 1-na-laatste op de 10 km vrije stijl. 11.39 achter winnares Ragnhild Haga.

Kunstschaatsen

Ryom Tae Ok en Kim Ju Sik – 13e met een score van 193.63, hun hoogste ooit. De Duitse winnaars Aljona Savchenko en Bruno Massot hadden 235.90 punten.

IJshockey

Gemengd Koreaans team verloor drie keer, doelsaldo 1-20, en eindigde laatste in de poule. Daarin in kwartfinales met 6-1 onderuit tegen Zweden.

Shorttrack

Choe Un Song 31e op de 1500 meter, van de 32 finishers Jong Kwang Bom – DQ op 500 meter, in de series