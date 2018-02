Nuis en Verweij op zichzelf aangewezen op 1500 meter

De wereldkampioen komt op de Gangneung Oval uit tegen de Japanner Takuro Oda, die de tiende seizoenstijd op zijn naam heeft staan (1.43,38 in Calgary). Nuis was als nummer drie in dat klassement ruim een seconde sneller, ook in Canada (1.42,27).



Koen Verweij, die achter de ontbrekende Rus Denis Joeskov (wereldrecord 1.41,01) de tweede seizoenstijd reed (1.41,63, Nederlands record), komt in de zestiende rit in actie. Hij rijdt tegen de Noor Allan Dahl Johansson, de man van de zevende seizoenstijd (1.43,13).



Patrick Roest verschijnt in de vierde rit als eerste Nederlander in de baan. Hij neemt het op tegen de Nieuw-Zeelander Reyon Kay.