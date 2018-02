Nuis: Meest stressvolle rit van mijn leven

Over de eerste helft van zijn race was Nuis niet eens zo heel tevreden. ,,Ik maakte in de tweede binnenbocht wat foutjes, waaierde de bocht uit, moest over de lijn springen. Dat is zonde, want in die binnenbocht pak je juist de hoogste snelheid. Maar daarna ging het goed, ik reed twee goeie buitenbochten. Op de kruising zag ik Mika (Poutala, zijn tegenstander, red.). Hij kwam maar niet. Ik ben buiten gebleven, wist dat ik een hogere snelheid had. Ik ben blij dat hij niet naar buiten zwaaide, dan waren we in de problemen gekomen. Hij heeft me zeker geholpen, daar ben ik dankbaar voor.”



Van de tijd van zijn concurrent was Nuis niet geschrokken. ,,Valt best mee, dacht ik. Als ik doe wat ik moet doen, dan haal ik het. Na de finish zocht ik alleen maar naar die 1 achter mijn naam. Ik was zo blij. Het was de meest stressvolle rit uit mijn leven. Maar fock it. Ik heb twee van die dingen om mijn nek, daar gaat het om.”