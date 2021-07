Olympiërs meteen tijdens terugvlucht geïnterviewd: ‘Eerste grote gesprek komt op deze site’

interviewOlympische sporters die straks terugkeren uit Japan, worden in het vliegtuig geïnterviewd door prominente verslaggevers. Hun verhaal komt onmiddellijk op deze site. ,,Als we geland zijn, staat het er al lang en breed op’’, zegt Frank Evenblij, een van interviewers van Oranje Boven .

Kan een project treffender worden omschreven? Met Oranje Boven hoopt Frank Evenblij vooral medaillewinnaars in het vliegtuig te spreken. ,,Natuurlijk, en we hebben best kanshebbers hoor. De voetbalvrouwen, de handbalsters, Mathieu van der Poel. Flesje champagne erbij”, grijnst de programmamaker, bekend van onder meer Bureau Sport.

Evenblij staat samen met voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky, oud-olympisch winnares Fatima Moreira de Melo en televisiepresentatrice Shelly Sterk voor een uniek concept: heen en weer vliegen naar Tokio en op de terugweg portretten maken van de sporters van TeamNL. De gesprekken worden getoond op AD.nl en de website teamnl.org.

Het is een samenwerking tussen de NOC*NSF, de Nederlandse Loterij en het AD en wordt mede mogelijk gemaakt door KLM. ,,Zij stellen de ruimte in het toestel beschikbaar, waardoor ik met collega’s van geluid, camera en een editor aan de slag kan. Vraag me niet hoe, maar als we geland zijn, staan de interviews al online.”

Het initiatief dat voortkomt uit de populaire Medaille Taxi, waarmee bij de Spelen in Rio de Janeiro (2016) en Pyongyang (2018) medaillewinnaars na hun wedstrijd voor een huldiging naar het Holland Heineken House werden gebracht en onderweg werden geïnterviewd.

Is dat nu niet mogelijk?

Evenblij: ,,Nee, behalve de NOS mogen verder geen cameraploegen Japan binnen en sporters moeten binnen 48 uur het land uit vanwege corona. Daarom is dit bedacht. Dus als het meezit, hebben wij de eerste écht grote interviews. Ik voel me bevoorrecht.”

Hoe gaat het in zijn werk?

,,Met de KLM is geregeld dat ik naar Japan vlieg en vrijwel meteen weer terug. Het is zo geregeld, dat ik dan op de terugvlucht met olympische sporters in het toestel zit en daarvan drie portretten maak. Remy, Shelly en Fatima doen het hetzelfde op andere vluchten. Het land komen we overigens niet binnen. Ik heb geen idee of ik op de luchthaven van Tokio nog even sake kan drinken, maar anders blijf ik in het vliegtuig en doe ik mijn benen omhoog als ze gaan stofzuigen. Ik ben gelukkig wel al een keer in Japan geweest. Anders zou ik het wel frustrerend vinden om elke keer aan te komen en weer weg te moeten.”

Quote Ik zal eerlijk zijn, vroeger ging ik nog liever kaarsen maken dan naar handbal kijken, maar dat is helemaal omgeslagen Frank Evenblij

Het is elf uur vliegen. Dat wordt jetlag-technisch een slijtageslag.

,,Dat valt mee, denk ik. Er is één voordeel: ik ga niet mee in de tijdzones, maar blijf de Nederlandse tijd aanhouden. Op de heenweg probeer ik vijf, zes uur te slapen - dat lukt mij in een vliegtuig heel goed -, en terug gaan we dan draaien; daar krijg ik altijd veel energie van. Thuis kan ik een paar dagen tot rust komen, tot de volgende vlucht.”

Welke sporters hoop je te spreken?

,,De verwachtingen rond Dafne Schippers zijn niet heel hoog. Dat is niet gek, want ze loopt iets minder hard, maar ik ken haar al honderd jaar. Ik gun het haar zo erg, ik hoop dat ze de finale haalt.”

En je hebt iets met de voetbalvrouwen, toch?

,,Mijn dochter is helemaal gek van Jackie Groenen. Ik ben met haar naar de uitzwaaiwedstrijd geweest. Ik volg hen ook al jaren. Het is een geweldige generatie, die een goede kans maakt: het EK van 2017 gewonnen, tweede op het WK van 2019; net als de handbalsters met de halve finales op de Spelen van 2016. Ik zal eerlijk zijn, vroeger ging ik nog liever kaarsen maken dan naar handbal kijken, maar dat is helemaal omgeslagen. Maar we hebben nog meer kanshebbers, hoor.”

Vertel...

,,Mathieu van der Poel bij het mountainbiken. Henk Grol, de judoka. Golfster Anne van Dam. De atleten Femke Bol, Sifan Hassan, medaillekandidaten. En wat dacht je van de baanwielrenners? Jeffrey Hoogland, Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen. Heb je de benen van die mannen gezien? Daar kunnen die van mij twee keer in. En supertoffe, knettergekke gasten die ik graag wil spreken. In de lucht nog wel, dus dat worden sowieso gesprekken van hoog niveau, haha.”

De eerste terugvlucht is op 26 juli. ‘Oranje Boven’ is te zien op AD.nl en teamnl.org

Podcast, online én meer pagina’s Tijdens de Olympische Spelen zal AD Sportwereld het publiek bedienen vanaf verschillende podia: de krant, de website en via de podcast-kanalen. Thijs Zonneveld, oud-olympiër Theo Bos en Hidde van Warmerdam maken tweemaal per dag een podcast. Op ad.nl/sport zijn de ontwikkelingen van de Spelen te volgen met nieuwsberichten, verslagen, interviews en en videoreportages van camjo’s Martijn Wibbens, Daniel Schooneboom en cameraman/regisseur David van der Vegte. AD Sportwereld zal meer pagina’s tellen dan normaal. De olympische ploeg bestaat verder uit Pim Bijl, Lisette van der Geest, Arjan Schouten, Rik Spekenbrink en Natasja Weber. De vaste fotograaf is Pim Ras.

