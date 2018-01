Olympiërs uitzwaaien tijdens de NK's? Vergeet het maar

Door Rik Spekenbrink



De één is ziek, de ander op trainingskamp en een derde komt het gewoon heel slecht uit: twee weken voor de start van de Olympische Spelen een toernooi rijden van vier afstanden. Niet meer dan 4 van de 20 schaatsers die volgende maand in Pyeonchang uitkomen, zijn dit weekeinde in Heerenveen uit te zwaaien op de NK allround of sprint.



Ireen Wüst staat op de startlijst voor de NK sprint. Haar ploeggenoot bij Team JustLease.nl Jan Blokhuijsen zou ook meedoen in Thialf, maar hij moest alsnog afzeggen. Hij heeft zich nog niet geplaatst voor de WK allround, dat in maart wordt verreden op het buitenijs in het Amsterdamse Olympisch Stadion. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor Annouk van der Weijden. Anice Das en Lotte van Beek complementeren het viertal olympiërs dat er wel bij is dit weekeinde.

Het rijtje afmeldingen is - naast Blokhuijsen - nog veel groter. Voor mannen als Sven Kramer en Koen Verweij is het allroundtoernooi zo kort voor de Spelen een te zware belasting, zeker met een afsluitende 10 kilometer op zondag. Patrick Roest is er ook niet bij, hij is al geplaatst voor de WK.

Bij de vrouwen is titelverdedigster Marije Joling niet fit, net als Yvonne Nauta. Antoinette de Jong is, net als Wüst, ook al zeker van een startbewijs voor de WK en slaat ook over. Het sprinttoernooi mist kopstukken als Kjeld Nuis en Jan Smeekens (voorkeur aan trainingskamp in Collalbo), Kai Verbij (nog herstellende van een spierblessure) en Ronald Mulder (ziek). Ook voor de WK sprint, dat in maart in China wordt verreden, is zowel bij de mannen als de vrouwen nog een laatste startbewijs te verdienen in Heerenveen.